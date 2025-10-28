Ужесточено наказание за склонение детей к диверсиям

Депутаты единогласно решили ужесточить наказание за склонение детей к диверсиям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госдума России приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение несовершеннолетних к диверсионной и террористической деятельности. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Законодательную инициативу поддержали единогласно.

«Уголовная ответственность за совершение преступлений против страны будет ужесточена. Законопроект, которым вводится пожизненное заключение за склонение детей к террористической или диверсионной деятельности, принят в первом чтении единогласно», — сообщил Володин в своем telegram-канале. Авторами выступили 419 депутатов — в том числе лидеры всех фракций и сам спикер.

Как отметил Вячеслав Володин, сегодняшние изменения в Уголовный кодекс РФ необходимы для усиления противодействия попыткам втянуть детей в акты террора и диверсий. «Важно защитить граждан и в первую очередь детей от необдуманных поступков», — подытожил он.

