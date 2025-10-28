Лавров встретился с главой МИД Венгрии на Минской конференции
28 октября 2025 в 15:42
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Минске. Об этом сообщает корреспондент «Ъ». Переговоры состоялись в рамках Международной конференции по вопросам евразийской безопасности, которая проходит в белорусской столице. Петер Сийярто выступил на пленарном заседании, в ходе выступления он подчеркнул необходимость возобновления диалога и сотрудничества.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал