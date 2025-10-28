Эксперты рассказали, как онлайн-площадки изменили рынок недвижимости

Использование современных инструментов напрямую влияет на доходность продавца Фото: Анна Майорова © URA.RU

Современные инструменты и технологии, действующие на онлайн-площадках, существенно трансформировали подход продавцов к работе на рынке недвижимости. Так, теперь бизнесу важно не только указывать уникальное преимущество своего объекта , но и выделять предложение на фоне конкурентов, чтобы бороться за внимание покупателей. Об этом URA.RU рассказали эксперты «Авито Недвижимости». Как отмечают представители технологической платформы, такой подход напрямую влияет на доходность продавца.

«Выбор на вторичном рынке по сравнению с сентябрем 2024 года сильнее всего увеличился в Улан-Удэ (+18%), Омске (+10%) и Воронеже (+6%); на рынке долгосрочной аренды — в Липецке (в 2,2 раза), Краснодаре (+86%), Туле (+78%) и Ставрополе (+77%). В городах с динамичным ростом предложения конкуренция между профессионалами рынка выше, как и потребность в новых эффективных инструментах продвижения. Они в среднем приносят 19% от всего трафика, который получают игроки. В связи с этим мы также обновили линейку инструментов для профессионалов», — поделились в «Авито».

Среди самых действенных инструментов продвижения на онлайн-рынке недвижимости эксперты назвали видеоролики, привлекающие внимание клиента, и выделение определенных блоков с информацией. Это помогает подчеркнуть профессиональный статус, повысить узнаваемость бренда и получать больше контактов.

