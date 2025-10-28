«Руки прочь!»: Россия заступилась за Кубу
В России призвали отстать от Кубы, против которой блокада длится уже 63 года
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Государственная Дума России единогласно приняла обращение с призывом к немедленному прекращению экономической, торговой и финансовой блокады Кубы. Информация об этом была опубликована пресс-службой органа.
«Госдума единогласно приняла обращение о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Кубы», — сообщила пресс-служба Госдумы в своем telegram-канале. Решение поддержали все парламентские фракции в преддверии рассмотрения данного вопроса на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, усилия по блокаде Кубы продолжаются уже 63 года, их отмена необходима для восстановления справедливости и прав кубинского народа на самостоятельное развитие. «Кубинский народ завоевал свободу. Руки прочь от Кубы!» — заявил Володин. Он также подчеркнул, что российский парламент всегда отмечал: каждый народ должен самостоятельно выбирать свой путь развития и устройство государства.
