«Руки прочь!»: Россия заступилась за Кубу

Государственная Дума России единогласно приняла обращение с призывом к немедленному прекращению экономической, торговой и финансовой блокады Кубы. Информация об этом была опубликована пресс-службой органа.

«Госдума единогласно приняла обращение о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Кубы», — сообщила пресс-служба Госдумы в своем telegram-канале. Решение поддержали все парламентские фракции в преддверии рассмотрения данного вопроса на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.