19:46 01 мая 2018 0

Максим Решетников (справа) пока шел, успел ответить на все вопросы корреспондентов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Перми прошла традиционная первомайская демонстрация. По данным мэрии, шествия в разных районах города собрали более 48 тысяч человек. Не обошла праздник стороной и политическая элита Прикамья.

Центральное место демонстрации — Октябрьская площадь. С утра на прилегающих улицах вдоль Комсомольского проспекта собирались группы людей — ярко одетые, с воздушными шарами, плакатами и транспарантами. Здесь и представители политических партий и общественных организаций, и работники заводов («Мотовилихинские заводы», «Сибур-Химпром», «Протон-ПМ», «ПЗСП» и другие), и сотрудники крупного бизнеса. Много молодых людей, у всех хорошее настроение. «Они же все скоро обанкротятся», — произнес кто-то в толпе, глядя на заводчан.

1/1 Первомай в Перми — это всегда много веселой молодежи Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Проходящие колонны с трибуны приветствовали власти: губернатор Максим Решетников, глава города Дмитрий Самойлов и спикер Думы Юрий Уткин, и. о. главного федерального инспектора (ГФИ) Сергей Половников. Здесь же омбудсмен Павел Миков, председатель Общественной палаты Прикамья Дмитрий Красильников и руководитель Пермского крайсовпрофа Сергей Булдашов. Спикера Заксобрания Валерия Сухих на трибуне заменил заместитель Игорь Папков.

1/1 На трибуне — первые лица региона. А за ними — уже напоминание о Дне Победы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Мэр по традиции возглавил колонну администрации Перми. Максим Решетников тоже спустился «в народ» и составил компанию студенческим отрядам и ветеранам труда. При этом на ходу губернатор успевал давать комментарии телевизионщикам. В прошлом году при более теплой погоде глава региона блеснул модным пиджаком. На сей раз он предпочел элегантное пальто. «Нам просто хочется собраться всем вместе, посмотреть, как нас много, выразить единение. Лозунги, которые звучат на первомайской демонстрации, стали общечеловеческими. Люди выступают за стабильную заработную плату и работу, за социальные гарантии. Это то, в чем заинтересованы все: и работодатели, и профсоюзы, и власть — просто каждый», — отметил Решетников.

1/1 Максим Решетников (в центре) составил компанию студентам и ветеранам Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

1/1 «Отцы города» Юрий Уткин и Дмитрий Самойлов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Перми демонстрация вновь прошла не просто без конфликтов и политически «опасных» лозунгов, а стала большим и ярким праздником с участием оркестров, украшенных машин, ростовых кукол, животных и детей. Люди с воздушными шарами разошлись по всему городу, гулянья продолжились на различных концертных площадках. Но кто-то отметил Первомай весьма своеобразно. «Откуда-то дым идет…» — пробурчал пожилой мужчина, остановившись на углу улиц Куйбышева и Глеба Успенского, и направился во дворы. Корреспондент «URA.RU» пошел следом и обнаружил, что жители вовсю жарят шашлыки возле детской площадки.

После демонстрации губернатор, как оказалось, не поехал домой или на один из концертов, и был замечен в качестве участника эстафеты на призы газеты «Звезда». Максим Решетников пробежал 400 метров за команду свинокомплекса «Пермский».

1/1 «Мир, труд, май — танцуй и отдыхай!» — лозунг, который очень хорошо характеризует пермскую демонстрацию Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

1/1 Четвероногие тоже приняли участие в шествии Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

1/1 Единороссов усилил депутат Госдумы Игорь Сапко (слева) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU