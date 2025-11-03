Госавтоинспекция рекомендует пермским водителям срочно сменить шины

ГАИ советует отказаться от поездок на летней резине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми установилась отрицательная температура, что привело к образованию гололедицы на дорогах. Госавтоинспекция города обратилась к водителям с настоятельной рекомендацией немедленно заменить летнюю резину на зимнюю.

«Автомобилистам, которые еще не переобули свои транспортные средства, советуют по возможности отказаться от поездок, особенно по загородным трассам. В условиях понижения температуры после осадков значительно возрастает риск дорожно-транспортных происшествий», — говорится в telegram-канале инспекции.

Сотрудники ГАИ призывают водителей соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость, соответствующую погодным условиям, и быть предельно внимательными на дорогах. Ухудшение погодных условий в Перми началось еще 2 ноября, когда водителей впервые предупредили о возможности гололедицы на дорогах.

