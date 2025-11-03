Прокуратура Пермского края внесла представление министру Фокину из-за сирот

Под руководством Фокина минсоцтруда годами не решает проблему с жильем для сирот Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Прокуратура выявила массовые нарушения жилищных прав детей-сирот в Пермском крае — почти 5 тысяч человек годами ждут положенное им жилье. Министру министру труда и социального развития Павлу Фокину внесено представление. Об этом сообщает краевое надзорное ведомство.

«Прокуратура Пермского края проверила соблюдение жилищных прав детей-сирот и выявила серьезные нарушения. Оказалось, что в регионе 4,7 тысячи сирот не могут получить положенное им жилье, причем 1,5 тысячи человек ждут его уже более пяти лет. Финансирование программы не соответствует реальным потребностям. Министерство не контролирует работу муниципалитетов по предоставлению жилья сиротам.Также минсоцтруда не следит за условиями проживания сирот в уже предоставленном жилье и формально подходит к надзору за опекунами, приемными родителями, пропускает сроки вступления сирот в наследство и включение несовершеннолетних в список подлежащих обеспечению жильем», — говорится на сайте краевой прокуратуры.

Заместитель прокурора края внес представление министру труда и социального развития Пермского края Павлу Фокину с требованием исправить нарушения. Ситуация остается на контроле надзорного ведомства.

