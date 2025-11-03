Интернет-магазины заплатят пермяку почти 200 тысяч рублей за срыв поставки товара
Пермяк обратился в суд, чтобы защитить свои права
В Пермском крае суд обязал два интернет-магазина выплатить местному жителю более 190 тысяч рублей за оплаченный, но непоставленный водонагреватель. С материалами дела знакомит Чусовской городской суд.
«Суд удовлетворил иск покупателя к интернет-магазинам ООО „ВодомирУрал“ и ООО „Базар Маркет“. Истец оплатил газовый водонагреватель стоимостью 61 680 рублей и доставку за 500 рублей, однако товар так и не получил», — говорится на странице суда во «ВКонтакте».
Суд взыскал с компаний солидарно стоимость товара и доставки — 62 180 рублей, а также неустойку в том же размере, убытки 933 рубля, компенсацию морального вреда 10 тысяч рублей и штраф 67 646 рублей. Общая сумма взыскания составила 192 939 рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Это не первый случай, когда жители Пермского края обращаются в суд к интернет-магазинам и маркетплейсам из-за проблем с покупками. Ранее пермяк отсудил у маркетплейса «СДЭК.Маркет» около 187,8 тысячи рублей за неисправный пылесос Dyson стоимостью 157,8 тысячи рублей, который не подключался к смартфону и был непригоден для использования. Суды в регионе последовательно встают на сторону потребителей, ссылаясь на «Закон о защите прав потребителей» и взыскивая со сторон не только стоимость товара, но и компенсацию морального вреда, штрафы и неустойку.
