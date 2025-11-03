Логотип РИА URA.RU
Пермяк утонул во время рыбалки в Башкирии. Фото

03 ноября 2025 в 16:31
Пермяки рыбачили с лодки на озеро Лабода (архивное фото)

Пермяки рыбачили на озере Лабода (архивное фото)

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Житель Пермского края утонул во время рыбалки на озере в Башкирии, его спутник смог спастись и вызвал спасателей. Об инциденте сообщил председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

«Трагедия произошла сегодня ночью вблизи деревни Бачкитау в Краснокамском районе Республики Башкортостан. Двое мужчин рыбачили на лодке на озере Лабода. Однако из-за неосторожности выпали из лодки, когда встали на ее край. Один из рыбаков смог выплыть и позвонить в экстренные службы. Второй — 41-летний мужчина — пропал в воде. Спасатели-водолазы продолжают поиски», — написал Первов на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Добрянке Пермского края пропал рыбак. На берегу нашли только его вещи. После этого к поискам подключили водолазов, которые нашли тело в реке. Это уже единственный случай с погибшими рыбаками. Сотрудники МЧС рассказывали о правилах безопасности при рыбалке.

В Республике Башкортостан утонул рыбак из Пермского края

Фото: Председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов/ВК

