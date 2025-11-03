Пермяк отсудил у АО «АВТОВАЗ» более 4,5 млн за испорченный автомобиль

Мужчина купил автомобиль, но остался недоволен качеством Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Пермского края приобрел у АО «АВТОВАЗ» легковой автомобиль. За время гарантийного срока выяснилось, что у машины есть ряд неисправностей, которые жителю Чусового пришлось исправлять. Суд расторг договор купли-продажи, а также обязал компанию выплатить более 4,5 млн рублей. Копия решения Чусовского городского суда имеется в распоряжении редакции.

«Житель Чусового купил для жены новую LADA Vesta. Практически сразу после покупки выяснилось, что у автомобиля проблемы с электроникой, подвеской, автомобиль периодически не запускался. В общей сложности за год использования легковушка была в ремонте более двух месяцев. Тогда пермяк обратился в суд и потребовал расторгнуть договор купли-продажи», — уточняется в решении.