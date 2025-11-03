Пермяк отсудил у АО «АВТОВАЗ» более 4,5 млн за испорченный автомобиль
Мужчина купил автомобиль, но остался недоволен качеством
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Житель Пермского края приобрел у АО «АВТОВАЗ» легковой автомобиль. За время гарантийного срока выяснилось, что у машины есть ряд неисправностей, которые жителю Чусового пришлось исправлять. Суд расторг договор купли-продажи, а также обязал компанию выплатить более 4,5 млн рублей. Копия решения Чусовского городского суда имеется в распоряжении редакции.
«Житель Чусового купил для жены новую LADA Vesta. Практически сразу после покупки выяснилось, что у автомобиля проблемы с электроникой, подвеской, автомобиль периодически не запускался. В общей сложности за год использования легковушка была в ремонте более двух месяцев. Тогда пермяк обратился в суд и потребовал расторгнуть договор купли-продажи», — уточняется в решении.
Рассмотрев все обстоятельства спора, суд пришел к выводу, что договор следует расторгнуть. Инстанция обязала АО «АВТОВАЗ» выплатить пермяку стоимость автомобиля 1,75 млн рублей, неустойку в размере 1,69 млн рублей, штраф, а также убытки за экспертизы и ремонт. В общей сложности, компания обязана выплатить 4 709 500 рублей.
