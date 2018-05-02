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02 мая 2018
01 мая 2018
07:09  02 мая 2018 0

Михалкова поучаствовала в ток-шоу и показала поклонникам аппетитное фото

Подписчики отметили не только красивый шашлык, но и несуразные полубанты на платье артисткиФото: Юлия Михалкова, Instagram

Участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в среду, 1 мая, приняла участие в программе «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1». Выпуск ток-шоу был посвящен 1 мая.

О своем участии в программе Юлия рассказала на своей страничке в сети Instagram. «Красный день календаря провели мы не зазря! Утром с друзьями пошумели на демонстрации, вечером в эфире у Андрея Малахова на всю Россию вспоминали „первомай“ прошлых десятилетий и эпох, а после я рассказывала ребятишкам об истории и традициях Дня трудящихся за совместным приготовлением шашлычка (кстатии, первомайская традиция!)», — написала артистка.

Шашлычок, о котором рассказала Михалкова, и впрямь выглядит довольно аппетитно: об этом написали поклонники уральской артистки в комментариях под фотографией. Правда, не обошлось и без критики: «Что за несуразные розовые полубанты на платье? Кто вас так «нарядил»? — такие вопросы появлялись у читателей помимо поздравлений.

Отметим, в эфире шоу «Привет, Андрей!» Юлия рассказала о том, что всегда любила первомайские демонстрации, а традиция празднования 1 мая была семейной.

Виктор Жуков
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