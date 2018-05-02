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02 мая 2018
01 мая 2018
11:24  02 мая 2018 3

Казаки блокировали Сахаровский центр в Москве и устроили потасовку. ВИДЕО

События на Майдане. Киев, майдан, революция, протесты, самооборона
В Москве протестуют из-за героизации украинских националистовФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Война на Украине
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Люди в казачьей форме заблокировали Сахаровский центр в Москве в знак протеста против проходящей там выставки. Они возмущены экспозицией, прославляющей, по их мнению, «героев АТО».

Открытие фестиваля «Муза непокорных» началось с потасовки на входе. Несколько человек задержаны, остальные продолжают блокировать вход в Сахаровский центр, сообщает РИА «Новости».

Поводом для протеста активистов стало сообщение о том, что в рамках фестиваля организована выставка про «героев АТО», уточняет агентство Nation News. По мнению протестующих, тем самым прославляется украинский неонацизм, что неприемлемо.

По версии организаторов выставки, она является частью фестиваля независимого гражданского искусства. Что же до активистов, то их могло спровоцировать фейковое сообщение о приезде на фестиваль украинского художника Сергея Захарова, симпатизирующего неонацистам. таких планов не было, но, раз ситуация вышла из-под контроля, в пику казакам они вложили в интернет «графический роман» автора, в котором демонизируется участие России в конфликте на Украине.

Игорь Чукреев
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