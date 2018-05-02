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11:43  02 мая 2018 1

Русская Арктика начала таять со скоростью десять метров в год

Турция, стамбул, арктика, холод, лед, пейзаж, океан, арктика, снег, горы
Ученые зафиксировали стремительное уменьшение площади ледниковФото: pixabay.com

Ученые зафиксировали двукратное увеличение скорости таяния ледников в российской зоне Арктики за последение десять лет. Причины и последствия этого явления пока неизвестны.

Выводы о стремительном таянии ледников были сделаны группой ученых под руководством Уайцзея Чжэна из Корнеллского университета. В процессе исследований они сравнили видимые части ледяного покрова на одной из первых подробных карт Земли Франца-Иосифа, составленной в 1958 году, и данные современной спутниковой съемки, пишет «Тюменская линия».

Скачок произошел с 2011 года. До этого в результате таяния ледников в океан ежегодно опадало 2,18 млрд тонн воды ежегодно, затем ее количество увеличилось до 4,43 млрд тонн. Сейчас, по подсчетам исследователей, поверхность ледников сокращается на 10 метров в год. Чем конкретно вызван такой всплеск, ученые пока не могут сказать. Одно из основных предположений — повышение температуры мирового океана из-за глобального потепления.

Игорь Чукреев
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