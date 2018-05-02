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02 мая 2018
01 мая 2018
12:26  02 мая 2018 1

В России опубликовали рейтинг самых дешевых иномарок

Замыкающий рейтинг «китайца» вызывает в памяти творения корейских дизайнеров прошлогоФото: официальный сайт компании FAW

Опубликован рейтинг самых дешевых иномарок, доступных россиянам в мае 2018 года. Всего эксперты назвали пять моделей четырех производителей.

Лидером списка уже довольно долго остается корейский Ravon R2, который собирают в Узбекистане, сообщает издание CarsWeek.Ru. Сейчас покупателям доступны микролитражки еще прошлогоднего выпуска, а вот цена сошедшего с конвейера в 2018 году авто стартует уже с 489 тыс. рублей.

На втором месте седан Datsun on-DO: от 444 тысяч за автомобиль 2017 года и от 451 тыс. рублей за автомобиль. За эти деньги можно стать владельцем машины японского бренда, но не стоит забывать, что это всего лишь перелицованная Lada Granta. Затем следует опять «узбекский кореец»: Ravon Nexia продают по цене от 449 тыс. рублей.

Четвертое и пятое места поделили китайские производители. Brilliance H230 обойдется желающим от 460 тысяч в минимальной комплектации. За FAW Oley, вызывающий в памяти дизайн корейских авто прежних поколений, просят уже не меньше 491 тыс. рублей.

Владимир Васин
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