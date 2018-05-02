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02 мая 2018
20:08  02 мая 2018 3

Блогер Варламов заявил, что удалил Telegram. «Кудрявый в своем репертуаре»

Варламов Илья Челябинск, варламов илья
Так блогер прорекламировал свой телеграм-каналФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Блогер Илья Варламов удивил своих подписчиков сообщением об удалении мессенджера Telegram со своего мобильного телефона. Этот твит в его официальном аккаунте социальной сети Twitter собрал почти сотню лайков. Но уже через несколько минут автор опубликовал рекомендательный пост своего телеграм-канала.

«Вчера снес в телефоне Telegram. Решил больше не пользоваться. Есть масса аналогов. Это мой ответ на поведение Дурова и его ярых защитников», — написал Варламов. За недолгое время запись собрала чуть меньше сотни лайков и более 70 комментариев. Большинство подписчиков блогера обратили внимание на то, что Варламов не является автором сообщения «Опять твиты воруешь!», «Это просто ворованный твит ради легкого тролинга», «Кудрявый в своем репертуаре» — раскритиковали Варламова подписчики. Дело в том, что блогер очень часто копирует тексты чужих твитов и публикует у себя без указания авторства. Так он сделал и в этот раз.

Стоит отметить, что автором данного твита на самом деле был Александр Гавриков. Его запись набрала 270 ретвитов. В комментариях большинство подписчиков автора указало, что удалять им ничего нужно, так как они и не регистрировались в мессенджере, который создал Павел Дуров.

Павел Маркуш
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