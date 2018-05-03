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03 мая 2018
02 мая 2018
05:05  03 мая 2018 0

Американские эксперты назвали самый опасный для НАТО российский истребитель

Самолет, разработанный почти 40 лет назад, прошел ряд успешных модернизаций и представляет серьезную угрозу для противникаФото: Википедия

Американское издание National Interest назвало лучший истребитель времен холодной войны, который представлял наибольшую угрозу для сил НАТО. По мнению экспертов, таким самолетом является многоцелевой истребитель Су-27 (по классификации НАТО — «Flanker»).

Как сообщается, самолет, принятый на вооружение в 1981 году, разрабатывался специально для завоевания господства в воздухе, перехвата воздушных целей и нанесения ударов по наземным объектам противника. Самолет проектировался с учетом характеристик американского F-15, однако по сравнению с ним, способен выполнять более широкий спектр задач.

Издание подчеркивает уникальные возможности «Фланкера», новейшие модификации которого и сейчас стоят на вооружении российских ВКС, а первые версии несут службу в ряде третьих стран. Так, машина может достигать 2,35 Маха, нести нагрузку в виде 8 ракет «воздух-воздух», и снаряжаться бомбами для поражения наземных целей. «В руках опытного пилота Су-27 может выполнять множество фигур высшего пилотажа», — отмечается в статье.

В итоге Су-27 можно назвать лучшей и самой успешной серийно выпускавшейся боевой машиной четвертого поколения. Учитывая то, что возможности «Фланкера» не исчерпаны окончательно, автор уверен, что машина будет и в дальнейшем модернизироваться. Особенно с учетом того, что сроки начала серийного производства ПАК ФА, которым предполагается заменить Су-27 и МиГ-29, постоянно сдвигаются, а «Фланкер» по прежнему остается грозным оружием.

Евгений Александров
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