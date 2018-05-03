Американские эксперты назвали самый опасный для НАТО российский истребитель

Американское издание National Interest назвало лучший истребитель времен холодной войны, который представлял наибольшую угрозу для сил НАТО. По мнению экспертов, таким самолетом является многоцелевой истребитель Су-27 (по классификации НАТО — «Flanker»).
Как сообщается, самолет, принятый на вооружение в 1981 году, разрабатывался специально для завоевания господства в воздухе, перехвата воздушных целей и нанесения ударов по наземным объектам противника. Самолет проектировался с учетом характеристик американского F-15, однако по сравнению с ним, способен выполнять более широкий спектр задач.
Издание подчеркивает уникальные возможности «Фланкера», новейшие модификации которого и сейчас стоят на вооружении российских ВКС, а первые версии несут службу в ряде третьих стран. Так, машина может достигать 2,35 Маха, нести нагрузку в виде 8 ракет «воздух-воздух», и снаряжаться бомбами для поражения наземных целей. «В руках опытного пилота Су-27 может выполнять множество фигур высшего пилотажа», — отмечается в статье.
В итоге Су-27 можно назвать лучшей и самой успешной серийно выпускавшейся боевой машиной четвертого поколения. Учитывая то, что возможности «Фланкера» не исчерпаны окончательно, автор уверен, что машина будет и в дальнейшем модернизироваться. Особенно с учетом того, что сроки начала серийного производства ПАК ФА, которым предполагается заменить Су-27 и МиГ-29, постоянно сдвигаются, а «Фланкер» по прежнему остается грозным оружием.