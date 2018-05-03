Немецкие истребители назвали непригодными для боевых действий из-за «слепоты»

09:03 03 мая 2018 0

Только меньшая часть истребителей Eurofighter готова к боевым вылетам Фото: eurofighter.com

Большинство немецких истребителей Eurofighter не готовы к участию в военных операциях. Из-за технических проблем они не могут отслеживать приближение вражеских самолетов.

Только десять истребителей Eurofighter из всех, стоящих на вооружении Германии, могут участвовать в боевых вылетах, пишет RT со ссылкой на издание Der Spiegel. Большая часть этих крылатых машин может столкнуться с неисправностями контейнеров с сенсорами, расположенных на крыльях. Их задача — фиксировать приближение самолетов противника. Однако система охлаждения этих устройств неисправна, из-за чего истребители фактически становятся «слепыми».

Еще одна проблема — нехватка боеприпасов. Их хватит на оснащение только четырех истребителей Eurofighter, считают немецкие специалисты. Таким образом, ВВС Германии едва ли смогут в данный момент выполнить задачи НАТО, если они возникнут.

Ранее «URA.RU» сообщало, что за последние несколько недель из ВВС Германии уволились семь из 120 пилотов, летающих на многоцелевых истребителях четвертого поколения Eurofighter Typhoon. Официально причины увольнения не сообщаются.