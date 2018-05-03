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Главные новости Свердловской области
13:35  03 мая 2018 0

Линии электропередачи на Урале в праздники оказались под ударом стихии

Мост через реку Тура в районе Лесобазы. Тюмень, лэп, провода, электричество
Энергетикам пришлось поработать и в майские праздникиФото: Николай Бастриков © URA.RU

Специалисты «Облкоммунэнерго» за майские праздники зафиксировали около 30 кратковременных отключений электричества. Сильный ветер ломал деревья и провоцировал короткие замыкания на линиях из-за схлеста проводов.

«Штормовое предупреждение, объявленное синоптиками на территории Свердловской области перед выходными, сказалось на работе электросетевых объектов», — рассказал начальник управления эксплуатации и ремонта АО «Облкоммунэнерго» Евгений Падерин. «Многие наши ЛЭП проходят в лесополосах, и они первыми оказались под ударом стихии. Аварийно-выездные бригады и состав дежурных были усилены, все сигналы отработали оперативно, среднее время устранения нарушений электроснабжения составило около полутора часов», — добавил он.

В Полевском без электричества остались сразу два поселка — Зюзельский и Косой Брод. Возобновить электроснабжение около тысячи потребителей и нескольких социальных объектов — котельных, школ и детских садов — удалось только через несколько часов. При этом самое массовое отключение произошло в селе Бутка Талицкого ГО. Там на воздушную линию упало дерево, отключение коснулось порядка трех тысяч жителей.

Все праздники энергетики работали в режиме повышенной готовности. А накануне длинных выходных во всех подразделениях были проведены внеплановые обследования оборудования, усилены и дополнительно укомплектованы восстановительные бригады.

Софья Стеклова
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