УрФУ рискует остаться без аспирантов из-за погони за западными рейтингами

14:35 03 мая 2018 0

Поступить в аспирантуру УрФУ в 2018 году — задача не из легких Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский федеральный университет может остаться без аспирантов в будущем учебном году из-за новых требований к их научным руководителям. Согласно новым условиям приема в аспирантуру, чтобы взять себе студента, преподаватель должен иметь публикации в ведущих зарубежных научных журналах, сообщают «URA.RU» источники в университете.

«В сентябре у вуза будет аккредитация, поэтому руководство требует жестко соблюдать все нормативы для преподавателей. Так, в этом году аспиранта может взять только человек, у которого есть хоть одна публикация в зарубежных журналах, которые цитируются в крупнейших мировых базах данных Scopus и Web of Science. Публикации в рейтинговых журналах — часть политики университета, для которого важно иметь цитируемых ученых», — рассказал «URA.RU» сотрудник университета, знакомый с ситуацией.

Источник продолжил: «Проблема в том, что публикации в таких журналах очень дорогие: одна статья стоит от шестидесяти тысяч рублей. Преподаватели платят из своего кармана, университет иногда компенсирует эти деньги, иногда нет. Поэтому многие сотрудники УрФУ не могут их себе позволить. Кроме того, процесс проверки статей для таких журналов занимает до полутора лет. В итоге будущие аспиранты попали в ловушку — преподаватели, которые могли бы их взять, не могут этого сделать». Информацию о трудностях с поступлением подтвердили и несколько потенциальных аспирантов.

«Я подошел к трем преподавателям своего факультета, все ответили отказом из-за того, что не имеют нужных публикаций. Посоветовали приходить в следующем году, когда ситуация изменится. Сейчас ищу человека, у которого такие публикации есть. Но на гуманитарных направлениях таких людей очень мало», — поделился с «URA.RU» один из выпускников магистратуры УрФУ. В пресс-службе университета сообщили, что требования, чтобы научный руководитель имел публикации в Scopus и Web of Science, нет. По словам пресс-секретаря УрФУ Дмитрия Бенеманского, оно желательно, но не обязательно. И с аккредитацией требования к приему аспирантов, по словам официального представителя университета, никак не связаны.

«В этом году набирать аспирантов могут 428 докторов наук. Количество бюджетных мест в 2018 году по сравнению с 2017-м уменьшилось на четыре (251 против 255). Внебюджетный прием не уменьшается: мы ждем 250 человек в аспирантуру на платные места», — добавил «URA.RU» пресс-секретарь УрФУ Дмитрий Бенеманский.