15:47 03 мая 2018 0

Константин Колтонюк делал блестящую карьеру Фото: соцсети

Глава российского правительства Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности заместителя руководителя федерального Росреестра Константина Колтонюка. Соответствующее распоряжение было подписано премьером еще 28 апреля, но лишь сегодня было опубликовано на портале правовой информации. В качестве причины кадрового решения об отставке Колтонюка значится «по его просьбе».

До отъезда в Москву Константин Колтонюк работал в Екатеринбурге — он был самым молодым министром «мишаринского призыва»: в момент назначения министром финансов в 2009 году ему было 28 лет. Кадровое решение эксперты объяснили тем, что Константин является сыном Александра Колтонюка — давнего друга и делового партнера экс-губернатора Свердловской области Александра Мишарина (Колтонюк-старший возглавлял филиал ЗАО «ФоратекЭнергоТрансСтрой» в Екатеринбурге — фирмы, которая регулярно выигрывала тендеры на ремонты дорог, а в последние годы заключает крупные контракты (на миллиарды рублей) на ремонт и реконструкцию инфраструктуры железной дороги).

Константин Колтонюк прославился своими неординарными фотографиями в соцсетях (которые он спешно удалил сразу после назначения на пост министра) и фразой «Позорище, позорище», которую он написал в своем блокноте после того, как депутаты свердловского заксобрания завалили его вопросами при утверждении на должность (СМИ писали, что новоиспеченный чиновник не смог ответить толком ни на один вопрос). Однако он не только продержался в кресле министра три года, но и был переутвержден Мишариным в этой должности (но потерял ее после отставки самого Мишарина в мае 2012).

Вскоре после этого Колтонюк-младший перебрался в Москву, где получил должность замруководителя федерального Росреестра. В 2016 он даже рассматривался в качестве кандидата на должность руководителя этой структуры (считалось, что его лоббирует Мишарин, вернувшийся на железную дорогу и ставший первый замом гендиректора ОАО «РЖД»), но это назначение не состоялось. Выяснить дальнейшую судьбу Колтонюка не удалось: в пресс-службе Росреестра отказались комментировать кадровые перестановки по телефону. «URA.RU» направило письменный запрос в это ведомство, ответ на него к моменту публикации не поступил.