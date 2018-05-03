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Главные новости Ямала
16:16  03 мая 2018 2

Целый город на Ямале заставят пройти вакцинацию. Непривитые станут изгоями

Вакцинация от гриппа. Челябинск, минздрав, укол, прививка, шприц, игла, медицина, вирус, вакцина от гриппа
В городе выявили второй случай заболевания опасной инфекциейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа объявили массовую иммунизацию против кори. И.о. главного санврача по региону Эльмира Харькова подписала постановление в связи с выявлением второго случая заболевания и большим количеством не привитого населения. Документ опубликован на сайте окружного управления Роспотребнадзора.

Пройти вакцинацию должны все постоянно проживающие в городе взрослые люди, дети, не получавшие прививку по графику, вахтовики, жильцы общежитий и домов коридорного типа. Департаменту здравоохранения ЯНАО поручили определить численность человек, подлежащих вакцинации. Так называемая «подчищающая» иммунизация началась 2 мая, завершить ее планируется 25 июня.

В документе уточняется, что при отказе от вакцинации граждан отстранят от посещения организованных коллективов, как того требует законодательство. Непривитым будет закрыт доступ в детские сады, школы, на предприятия и в учреждения.

В ведомстве второй случай заболевания опасной инфекцией, выявленный у сотрудника ДПС, назвали завозным. Напомним, что в 2013 и 2014 годах в Губкинском и Новом Уренгое зафиксировали всплеск заболеваемости корью. Инфекцию завезли приезжие из Дагестана, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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