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04 мая 2018
03 мая 2018
10:08  04 мая 2018 1

В Екатеринбурге несколько улиц затопило кипятком. «Похоже на Сайлент-Хилл». ФОТО

В районе Автовокзала произошла коммунальная аварияФото: Михаил Герасимов

На перекрестке улиц Фрунзе — Серова в Екатеринбурге ночью произошла коммунальная авария. Из-за прорыва трубы водой затопило несколько улиц.

Кипятком залило улицы Серова, Сурикова, Фрунзе и Фурманова, сообщают очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». В результате под одним из автомобилей даже провалился асфальт. Житель одного из близлежащих домов сообщил, что из-за произошедшего остывают батареи. «Хорошо, что сейчас не зима. Батареи уже холодные в доме на Щорса. Пришлось на всякий случай достать одеяло», — отметил екатеринбуржец. Впрочем, многие горожане опасений замерзнуть не разделяют. «Какое одеяло? Дома жара, я уже неделю как батареи дома выключил», — написал один из них.

Несмотря на последствия коммунальной аварии, жители города успевают рассмотреть и эстетическую составляющую в фотографиях с места происшествия. «Красивый туман», «Шикарные фоточки! Ничего не жалко ради творчества и искусства», «Похоже на Сайлент-Хилл (отсылка к фильму ужасов — прим.ред.)», — комментируют уральцы.

В Екатеринбургской теплосетевой компании рассказали, что на месте уже проводятся работы по восстановлению трубопровода. «На месте работают три ремонтные бригады (17 человек) и шесть единиц специализированной техники. В период работ теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей пришлось ограничить. Администрация Ленинского района и управляющая компания получили соответствующие уведомления. В зоне ограничения 22 жилых дома. В данный момент ведутся земляные работы, после их окончания будет определен срок завершения ремонта магистрали», — сообщили в компании.

Дарья Корчак
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