В Свердловской области родные не смогут 9 мая навестить могилы своих близких из-за того, что единственный путь на кладбище — узкоколейка — находится в аварийном состоянии. Пока самые смелые добираются на дрезине.

В советское время под Верхней Салдой велись торфоразработки и возле центрального рабочего поселка находилось кладбище. На нем находятся порядка полутора тысяч могил, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны. В постсоветское время работы прекратились, рабочий поселок прекратил существование, на его месте сейчас лесная поляна, люди перебрались в Басьяновский. Однако по привычке продолжали хоронить родных на старом кладбище, до которого теперь надо добираться восемь километров. Единственный путь на кладбище — узкоколейная железная дорога. Ежегодно 9 мая жителям Басьяновского торфодобывающее предприятие бесплатно предоставляло поезд. Однако в этом году из-за сильного износа путей пустить по путям пассажирский состав не представляется возможным. Узкоколейка совершенно пришла в негодность, а последние полтора километра пути рельсы сейчас лежат прямо на земле, без шпал.

«Находятся смельчаки, которые на дрезинах возят людей на кладбище, но берут за поездку 800 рублей», — рассказала «URA.RU» Катерина Осина, координатор по работе со СМИ Свердловского регионального отделения ОНФ. Она добавила, что «при этом за безопасность никто не отвечает, каждый ездит на свой страх и риск».

Представители ОНФ встретились с главой Верхней Салды. Чиновник пообещал предоставить родным ветеранов 9 мая надежный транспорт до кладбища.

Дрезина вмещает за раз восемь человек

Фото: Жанна Рябцева, facebook