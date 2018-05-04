Уроженка Перми Дарья Хохлова вышла в финал международного конкурса красоты «Мисс Аполлон». Он проходит в городе Дидим в Турции.
В конкурсе принимают участие 20 девушек из России, Казахстана, Белоруссии, Сербии, Литвы, Грузии, Чехии, Узбекистана и Киргизии. «В этом году конкурсу исполняется 10 лет. Это международный конкурс и проходит в Турции в Дидиме. Конкурс очень интересный, сегодня у нас будет промежуточный этап „Мисс Бикини“», — рассказала Хохлова порталу 59.Ru. Победительница конкурса получит титул «Мисс Аполлон» и ценные призы.
Дарья Хохлова ранее выходила в финал конкурса «Мисс Волга», в котором заняла третье место в конкурсе «Мисс национальный костюм». В 2016 году пермячка стала «Юной красой России», а не так давно получила титул «Мисс Бикини» на международном конкурсе «Мисс Туризм» в Малайзии.