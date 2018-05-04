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Главные новости Тюменской области
15:27  04 мая 2018 0

Московский бизнесмен банкротит тюменскую агрофирму. «Он объявлен в федеральный розыск»

Суд Планков Валишин. Челябинск., приговор, суд, именем российской федерации
Экс-директор подал иск о банкротстве своей бывшей компанииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени бывший генеральный директор сельхозпредприятия подал иск о банкротстве компании, которую ранее возглавлял. Олег Щербаков потребовал от АО «Каскара-Агро» выплаты просроченных долгов по зарплате, а также попросил суд назначить временного управляющего предприятием. Между тем, по информации источника «URA.RU», сейчас Щербаков якобы объявлен в федеральный розыск за мошенничество в истории с «Каскарой-Агро».

Согласно документам, опубликованным на сайте областного арбитражного суда, Олег Щербаков подал иск к АО «Каскара-Агро» в конце апреля. Сумма требований превышает 2,7 млн рублей. Сюда входит долг по заработной плате в 2,5 млн рублей, проценты за просрочку в выплате зарплаты — 127 тысяч рублей. Кроме того, в одну тысячу рублей Олег Щербаков оценил собственный моральный ущерб.

Правда, суд отказался принимать это заявление, поскольку Щербаков не предоставил никаких данных о себе — в частности, как говорится в определении суда, «не указаны дата и место рождения заявителя, место его работы или дата и место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты заявителя».

В «Каскаре-Агро» корреспонденту «URA.RU» сообщили, что долги по заработной плате перед Щербаковым накопились за период фактического бездействия предприятия. «Он сам назначил себе зарплату 250 тысяч в месяц, оформлял займы и выплачивал себе зарплату. Через Замоскворецкий суд Москвы он уже высудил около 4 миллионов, это остатки, которые он пытается взыскать, — пояснили в компании. — Фактически это экономический шантаж». Собеседник агентства заверил, что долги перед Щербаковым будут погашены, поскольку суд ранее оказался на его стороне. «Мы все оплатим, банкротства компании не будет», — пояснили в «Каскаре-Агро».

При этом, по информации источника «URA.RU», сейчас Олег Щербаков находится за границей — московский бизнесмен якобы объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве. Оперативно уточнить эту информацию не удалось, редакция «URA.RU» направила в пресс-службу УМВД по Тюменской области письменный запрос.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.RU»
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