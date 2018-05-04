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04 мая 2018
Главные новости Москвы
19:28  04 мая 2018 0

В Минфине обосновали необходимость нового налога для россиян

Российский инвестиционный форум в Сочи 2018. Первый день. Сочи, силуанов антон
Заявление сделал министр финансов Антон СилуановФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, что налог на самозанятых граждан вводится для того, чтобы придать предпринимателям официальный статус. Основная цель налога не в сборе средств, подчеркнул министр.

«Мы не преследуем цель собрать каких-то дополнительных налогов. Мы хотим, чтобы те предприниматели, которые работают в том числе без регистрации, без уплаты налогов, без участия в формировании своих социальных прав, могли очень простым методом регистрироваться, платить налог и, по сути дела, выполнять все обязательства гражданина, который работает», — заявил Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24», пишет ТАСС.

Ведомство определило самозанятых граждан, как предпринимателей, которые оказывают услуги без привлечения дополнительных работников, сообщало «URA.RU». Новый налог введут в 2019 году в качестве эксперимента в нескольких регионах России. Его размер будет равен 3% для тех, кто работает с физлицами, и 6% для партнеров юрлиц.

Инициативу уже поддержали в Минэкономразвития. В ведомстве пояснили, что идея принадлежит министру Максиму Орешкину, который озвучил ее в феврале 2018 года в ходе Российского инвестиционного форума.

Семен Гринберг
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