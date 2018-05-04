Украинские националисты готовят акцию на Крымском мосту

Запрещенная в России экстремистская «Организация украинских националистов» (ОУН) пообещала провести акцию на Крымском мосту. Участники группировки планируют вывесить на сооружении плакаты, пояснил лидер ОУН Николай Коханивский «Обозревателю».
«Очень может быть, что на Крымском мосту появится какой-то плакат», — цитирует радикала Life.ru. По его словам, на баннерах могут написать «Крым — Украина» или разместить на них экстремистские материалы. Коханивский также пообещал акции на самом полуострове и назвал Россию «раковой опухолью», которую нужно удалить, передает RT.
Ранее Николай Коханивский заявил местным СМИ о намерении взорвать Крымский мост. Как сообщало «URA.RU», в Сети российские пользователи посмеялись над его планами, заявив, что у националиста еще «взрывалка не выросла».