В Сети посмеялись над украинским радикалом, который собрался взорвать Крымский мост

Украинский радикал Николай Коханивский заявил местным СМИ о намерении взорвать Крымский мост. В Сети ему посоветовали «готовиться к рытью Беломорканала».
Коханивский является главой запрещенной в России экстремистской организации ОУН. В интервью он заявил, что готов использовать методы партизанской войны против России. В самой России на громкие высказывания Коханивского отреагировали с сарказмом. Пользователи предложили ему «готовиться к рытью Беломорканала», так как «наговорил не на один срок», и добили ехидным: «Взрывалка не выросла»
По мнению комментаторов, характер заявлений Коханивского лишний раз показывает экстремистскую направленность его организации, отмечает агентство Nation News. Российские проекты Крымский мост и «Северный поток-2» особо раздражают украинские власти, так как после из запуска финансово-экономическое и геополитическое положение Украины заметно ухудшатся.