Участники митинга Навального устроили потасовку с казачьим хором

Проходящий в эти минуты в Москве несанкционированный митинг, организованный блогером Алексеем Навальным, перерос в потасовку. Как передает корреспондент «URA.RU», протестующие устроили погром на Пушкинской площади, где в это время проходил фестиваль казачьей песни.
Изначально администрация Москвы согласовала акцию на проспекте Академика Сахарова, однако Навальный призвал людей на несанкционированное шествие по Тверской улице. Сторонники блогера остановились на Пушкинской площади и устроили потасовку с казаками. Задержаны участники стычки с обеих сторон.
Как отмечает корреспондент «URA.RU», даже на фоне немногочисленной аудитории фестиваля казачьей песни в 2,5 — 3 тысячи человек, численность сторонников блогера было заметно меньше. По оценке корреспондента агентства, их собралось не более 1,5 тысяч — именно столько человек осталось на площадке, когда казаки и зрители разошлись. Это в разы меньше, чем число участников недавней акции в поддержку Telegram, на которую пришли порядка семи тысяч москвичей. С учетом этого отказ Навального от площадки на проспекте Сахарова становится понятнее: отсутствие дополнительной «массовки» и спорадически вспыхивающих «разборок» с аполитичными москвичами могло существенно «смазать» впечатление от масштабов акции.
Ранее опрошенные «URA.RU» эксперты отмечали, что Навальный изначально ориентируется на создание конфликта, в связи с чем и отказался от проведения акции на согласованном для этого проспекте Сахарова. Таким способом он пытается привлечь к себе интерес, объяснил агентству генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Кроме того, по словам экс-соратника блогера Виталия Серуканова, без арестов Навальный потеряет поддержку европейцев, а вместе с тем в конечном счете лишится и финансирования.