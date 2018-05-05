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05 мая 2018
13:08  05 мая 2018 1

Бывший соратник Навального призвал бойкотировать акцию 5 мая. «Мы вешали людям лапшу на уши». ВИДЕО

Виталий Серуканов заявил, что Навальный борется за «хайп» и не бережет никогоСкрин из видео

Бывший замглавы московского штаба президентской кампании Алексея Навального Виталий Серуканов призвал бойкотировать акцию «Он нам не царь», которая проходит сегодня, 5 мая, по всей России. Происходящее он назвал самопиаром Навального и напомнил об акции, которая прошла 12 июня 2017 года, пообещав, что и на этот раз все повторится «практически точь в точь».

«Тогда мы до последнего вешали людям лапшу на уши и рассказывали, что мы будем проводить согласованное мероприятие на проспекте Сахарова. Хотя за неделю все уже знали, что Навальный отказался от этого варианта и выбрал Тверскую, потому что он боится, что люди не соберутся, не будет задержаний и, соответственно, не будет хайпа и не будет Европейского суда по правам человека», — говорит Серуканов в своем видео.

По его словам, сегодняшняя акция проходит по абсолютно тому же сценарию. Только на этот раз никто даже не придумывал логичную причину для переноса мероприятия с проспекта Сахарова на Тверскую. «Людей никто не бережет, безопасный для участников вариант уже практически отменен. А Леонид Волков (руководитель штаба Навального — прим.ред.) со свои бомондом вполне себе респектабельно проведет какой-нибудь прямой эфир откуда-нибудь из Вильнюса», — утверждает бывший соратник Навального.

Серуканов уверен, что такого рода акции попросту отпугивают всех мыслящих людей от протеста. Кроме того, он призвал всех потенциальных участников мероприятия «думать своей головой».

Митинги проходят во многих российских городах. На данный момент несколько человек уже задержаны. «URA.RU» следит за ситуацией и ведет онлайн-трансляцию.

Валерий Дорофеев
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