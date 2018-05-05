Журналисты европейских СМИ были шокированы тем, как приехавшая с Филиппом Киркоровым на «Евровидение» молдавская группа Doredos швыряется деньгами. Выступивший продюсером коллектива поп-король поселил своих подопечных в президентских «люксах» на крыше самого фешенебельного отеля Лиссабона, обеспечив им вызывающе роскошный по меркам Португалии образ жизни.
Как уже сообщало «URA.RU», в связи со сроками конкурса королю российской эстрады пришлось отпраздновать в португальской столице и свой 51-й день рождения. На торжество, чтобы снять невероятную роскошь праздника, явилась съемочная группа шведского ТВ. После того, как журналисты завершили съемку, их усадили за стол и накормили теми же изысканными яствами, что и гостей, пишет «Экспресс-газета». Среди последних заметили Сергея Лазарева с огромными пакетами из ЦУМа и московского диджея Катю Гусеву со специальным сетом для именинника. Лучшим же подарком артист назвал более 10 млн просмотров, которые за два дня набрал его клип «Цвет настроения синий».
На следующее утро Киркоров с подопечными провел первую репетицию своего номера: по замыслу греческого режиссера Фокаса Евангелиноса солисты появляются в разных частях декорации и играют комедийные сценки. Группа Doredos была образована в Кишиневе сентябре 2011 года. В ее состав входят три вокалиста: Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца. Филипп Кирковов предоставил им возможность продемонстрировать композицию My lucky day на «Евровидении»: полуфиналы конкурса состоятся в Лиссабоне 8 и 10 мая, а финал — 12 мая.