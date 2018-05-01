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01 мая 2018
30 апреля 2018
Главные новости Москвы
09:21  01 мая 2018 0

Киркоров готовит детей к школе по собственной методике. «Недавно перестали посещать садик»

У певца свои взгляды на воспитаниеФото: Филипп Киркоров, Instagram

Певец Филипп Киркоров навсегда забрал своих детей Аллу-Викторию и Мартина из детского сада. Артист решил воспитывать наследников, исходя из собственных взглядов. Правду о том, как растут дети короля российской эстрады, рассказала его тетя Мари, которая помогает заботиться о дошкольниках.

Новый клип Киркорова с Бузовой и Лепсом стал хитом в Сети. «Он замечательный бомж!»

По ее словам, «Филипп — хороший папа», которого дети уважают, хотя он практически не бывает строг с ними. «У него великолепно развита интуиция: всяким модным методикам по воспитанию Филипп не доверяет, растит наследников, руководствуясь собственным планом. Недавно они перестали посещать садик, ходили в него три года, но мы были недовольны подходом воспитателей к развитию малышей», — сообщила Мари Киркорова в разговоре со «СтарХитом».

Она рассказала, что сейчас дети занимаются спортом, несколько месяцев учат английский и итальянский языки и постоянно что-то «делают руками» — рисуют, лепят. «Артистические способности тоже проявляются, но свой путь детки выберут сами, — говорит она. — Сейчас на семейном совете будем решать по поводу школы. Это важный момент, все волнуются. Мы с Филиппом считаем, что дети готовы, но хотим услышать их самих».

Накануне, 30 апреля Киркоров отметил свой 51 день рождения. Король отечественной эстрады улетел праздновать в Лиссабон, где в скором времени — с 9 по 12 мая — пройдет всемирный конкурс эстрадной песни «Евровидение». Филипп Бедросович также повез на конкурс своих подопечных — молдавский коллектив DoReDos.

Семен Гринберг
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