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06 мая 2018
05 мая 2018
01:00  06 мая 2018 0

Задержанных несовершеннолетних участников митинга в Москве отпустили по домам

Несанкционированная акция сторонников Алексея Навального. Екатеринбург, сторонники навального, акция он нам не царь
Вместо заявленных 60 тыс. участников на митинги пришло чуть более 17 тыс. человекФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несовершеннолетних, которые были задержаны полицией в ходе субботнего несанкционированного митинга в Москве отпустили по домам после профилактической беседы. По информации пресс-службы столичного полицейского главка, подростков передали их родителям.

«Сотрудниками полиции завершены профилактические беседы с несовершеннолетними, доставленными за нарушения общественного порядка в ходе несогласованного публичного мероприятия 5 мая 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве. — Указанные несовершеннолетние лица переданы родителям, либо другим их законным представителям».

Напомним, массовая акция под лозунгом «Он нам не царь!» была инициирована блогером-оппозиционером Алексеем Навальным. Согласно официальным данным, в несанкционированных митингах, прошедших 5 мая в ряде городов России, приняли участие в общей сложности 17,4 тыс. участников. В ряде городов в акции приняли участие не более 50 человек, а в некоторых и вовсе прошли лишь одиночные пикеты.

Евгений Александров
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