Задержанных несовершеннолетних участников митинга в Москве отпустили по домам

Несовершеннолетних, которые были задержаны полицией в ходе субботнего несанкционированного митинга в Москве отпустили по домам после профилактической беседы. По информации пресс-службы столичного полицейского главка, подростков передали их родителям.
«Сотрудниками полиции завершены профилактические беседы с несовершеннолетними, доставленными за нарушения общественного порядка в ходе несогласованного публичного мероприятия 5 мая 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве. — Указанные несовершеннолетние лица переданы родителям, либо другим их законным представителям».
Напомним, массовая акция под лозунгом «Он нам не царь!» была инициирована блогером-оппозиционером Алексеем Навальным. Согласно официальным данным, в несанкционированных митингах, прошедших 5 мая в ряде городов России, приняли участие в общей сложности 17,4 тыс. участников. В ряде городов в акции приняли участие не более 50 человек, а в некоторых и вовсе прошли лишь одиночные пикеты.