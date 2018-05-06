Перспективный российский авианесущий крейсер проекта «Шторм» позволит военно-морскому флоту страны завладеть стратегическим преимуществом практически во всех важных районах. Речь, в частности, идет об Арктике, Средиземноморье и Юго-Восточной Азии.
Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на иностранные СМИ, в Средиземном море постоянное присутствие российского корабля такого класса ограничивало бы господство НАТО обеспечивало постоянную поддержку союзников. Возможности авианосца, способного нести службу в экстремальных условиях Арктики, обеспечили бы России контроль над регионом. Кроме того, позиции страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе заметно усилились бы.
Отметим, впервые проект перспективного авианосца с атомной энергетической установкой был представлен еще в 2013 году. Разработчики предусмотрели возможность размещения на борту корабля до 90 летательных аппаратов — их число варьируется от класса и типа. Летная палуба «Шторма будет иметь два трамплина и четыре электромагнитных катапульты, а также оборудована аэрофинишером. Заложить строительство авианосца власти планируют к 2015 году.
На данный момент российский ВМФ обладает всего одним условным авианосцем — это тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов», поступивший на вооружение еще в начале 1991 года. Два других аналогичных авианесущих крейсера были проданы Россией Китаю и Индии и несут службу в ВМФ данных государств под именами «Ляонин» и «Викрамадитья».