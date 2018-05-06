{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,20
Динамика за 2 недели
Евро 75,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 мая 2018
05 мая 2018
01:57  06 мая 2018 0

Российский суперавианосец «Шторм» изменит баланс сил в ключевых регионах мира

ТАВКР «Адмирал Кузнецов» сейчас является единственным российским кораблем данного классаФото: сайт Минобороны РФ

Перспективный российский авианесущий крейсер проекта «Шторм» позволит военно-морскому флоту страны завладеть стратегическим преимуществом практически во всех важных районах. Речь, в частности, идет об Арктике, Средиземноморье и Юго-Восточной Азии.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на иностранные СМИ, в Средиземном море постоянное присутствие российского корабля такого класса ограничивало бы господство НАТО обеспечивало постоянную поддержку союзников. Возможности авианосца, способного нести службу в экстремальных условиях Арктики, обеспечили бы России контроль над регионом. Кроме того, позиции страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе заметно усилились бы.

Отметим, впервые проект перспективного авианосца с атомной энергетической установкой был представлен еще в 2013 году. Разработчики предусмотрели возможность размещения на борту корабля до 90 летательных аппаратов — их число варьируется от класса и типа. Летная палуба «Шторма будет иметь два трамплина и четыре электромагнитных катапульты, а также оборудована аэрофинишером. Заложить строительство авианосца власти планируют к 2015 году.

На данный момент российский ВМФ обладает всего одним условным авианосцем — это тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов», поступивший на вооружение еще в начале 1991 года. Два других аналогичных авианесущих крейсера были проданы Россией Китаю и Индии и несут службу в ВМФ данных государств под именами «Ляонин» и «Викрамадитья».

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров