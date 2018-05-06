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06 мая 2018
05 мая 2018
12:46  06 мая 2018 0

Илон Маск собирается открыть кондитерскую фабрику

Изобретатель подтвердил, что это не шуткаИлон Маск, Instagram

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил о том, что планирует открыть фабрику по производству сладостей. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Я собираюсь открыть фабрику по производству конфет, и это будет потрясающе», — написал он. А для недоверчивых читателей особо подчеркнул, что он полностью серьезен и это не шутка.

Ранее Маск объявил старте продаж безопасных огнеметов нового поколения «против зомби». Стоимость одного составляла 500 долларов за штуку. Они были распроданы буквально за несколько дней, напоминает RT.

В апреле стало известно, что компания Tesla теряет примерно 6,5 тысяч долларов в минуту. Это значит, что уже к концу года при отсутствии дополнительного финансирования со стороны компания может остаться без наличных средств.

Валерий Дорофеев
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