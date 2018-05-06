Илон Маск собирается открыть кондитерскую фабрику

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил о том, что планирует открыть фабрику по производству сладостей. Об этом он сообщил в своем Twitter.
«Я собираюсь открыть фабрику по производству конфет, и это будет потрясающе», — написал он. А для недоверчивых читателей особо подчеркнул, что он полностью серьезен и это не шутка.
Ранее Маск объявил старте продаж безопасных огнеметов нового поколения «против зомби». Стоимость одного составляла 500 долларов за штуку. Они были распроданы буквально за несколько дней, напоминает RT.
В апреле стало известно, что компания Tesla теряет примерно 6,5 тысяч долларов в минуту. Это значит, что уже к концу года при отсутствии дополнительного финансирования со стороны компания может остаться без наличных средств.