18:29 06 мая 2018 0

Монумент уже восстановлен Фото: Геннадий Кернес, Facebook

В ночь на 6 мая в Харькове неизвестные повалили бюст маршала Советского Союза Георгия Жукова. В местном управлении полиции заявили, что им ничего не известно о происшедшем.

О ЧП сообщил в Facebook мэр города Геннадий Кернес. «Ночные вандалы, трусливо, в темноте, борются не за декоммунизацию. Они просто по сути своей разрушители, которым плевать на чувства уже так немногочисленных ветеранов, их дедов, бабушек и просто людей, которые уничтожили фашизм. Хотя бы из уважения к их возрасту и заслугам можно было бы этого не делать», — цитирует главу города ФБА «Экономика сегодня».

Кернес отметил, что местные власти «умножили на ноль» попытку сноса памятника и восстановили бюст. Также он обратился к руководству местной полиции с просьбой установить круглосуточную охрану советских памятников, чтобы исключить подобные инциденты перед празднованием 9 мая, добавляет «Газета.ру».