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06 мая 2018
18:29  06 мая 2018 0

На Украине накануне Дня Победы снесли памятник маршалу Жукову. ФОТО

Монумент уже восстановленФото: Геннадий Кернес, Facebook
новость из сюжета:
Война на Украине
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В ночь на 6 мая в Харькове неизвестные повалили бюст маршала Советского Союза Георгия Жукова. В местном управлении полиции заявили, что им ничего не известно о происшедшем.

О ЧП сообщил в Facebook мэр города Геннадий Кернес. «Ночные вандалы, трусливо, в темноте, борются не за декоммунизацию. Они просто по сути своей разрушители, которым плевать на чувства уже так немногочисленных ветеранов, их дедов, бабушек и просто людей, которые уничтожили фашизм. Хотя бы из уважения к их возрасту и заслугам можно было бы этого не делать», — цитирует главу города ФБА «Экономика сегодня».

Кернес отметил, что местные власти «умножили на ноль» попытку сноса памятника и восстановили бюст. Также он обратился к руководству местной полиции с просьбой установить круглосуточную охрану советских памятников, чтобы исключить подобные инциденты перед празднованием 9 мая, добавляет «Газета.ру».

Владимир Васин
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