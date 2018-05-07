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07 мая 2018
06 мая 2018
00:26  07 мая 2018 0

Юлия Самойлова приняла участие в акции «Бессмертный полк» в Лиссабоне

К певице подходили и просили сфотографироватьсяФОТО: страница Юлии Самойловой в Instagram

Певица Юлия Самойлова, которая представит Россию на ежегодном музыкальном конкурсе «Евровидение», проходящем в португальском Лиссабоне, 6 мая приняла участие в акции «Бессмертный полк». В мероприятии участвовали более 400 человек.

Появление Самойловой, которая через считанные дни выступит на «Евровидении-2018», вызвало огромный ажиотаж. Многие из поклонников подходили к певице и просили сфотографироваться, желали удачи на конкурсе, а также предлагали возглавить колонну, пишет «Федеральное агентство новостей». Отмечается, что шествие было организовано при поддержке мэрии Лиссабона. После его окончания на площади перед Альфонса Энрикеса прошел концерт филармонического оркестра.

Ранее «URA.RU» сообщало, что пользователи Сети раскритиковали видеозапись с репетиции выступления Юлии Самойловой на «Евровидении». Многие выразили уверенность, что это позор, и предложили срочно заменить певицу на Ольгу Бузову.

Александр Черноскутов
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