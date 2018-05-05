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05 мая 2018
16:54  05 мая 2018 0

Россияне пришли в ужас от репетиции Самойловой на «Евровидении». «Лучше бы Бузову отправили!» ВИДЕО

Самойлова Юлия, самойлова юлия
Представительница России разочаровала зрителей платьем-«горой» на сценеФото: Личная страница Самойловой Юлии в Instagram

Интернет-пользователи разочарованы попавшим в соцсетях видео с репетиции выступления Юлии Самойловой на «Евровидении». Россияне считают, что это позор и предлагаю срочно заменить ее на Ольгу Бузову.

На кадрах видно, как Самойлова сидит на сцене на искусственной «горе» из папье-маше. Пользователей возмутили как песня, так и голос российской исполнительницы. «Госпожа Юлия как не пыталась нас удивить своим шедевральным вокалом, как не опускала/подымала тональность песни — как режет слух так и будет резать. Гора из папье-маше попахивает советским союзом, а бэк-вокалисты, как всегда, горланят, как спьяну», «Кусок горы на сцене — это сильно! Жалко Юлю. Это, как бы полегче сказать, это фиаско», — цитирует портал EVA.ru отзывы россиян.

В качестве экстренной меры пользователи даже предложили срочно заменить представительницу России на Ольгу Бузову. «Если в этом году они уже ошиблись, то, надеюсь, в следующем исправятся. Если мы посылаем кого попало, то лучше бы Бузову отправили. Она гораздо лучше подходит для такой роли, Бузова хотя-бы своими танцульками номер вытянула», — отмечают обитатели соцсетей.

Правда, вряд ли все согласятся с подобной заменой. Как напоминает сайт VSE42.RU, не так давно самой Бузовой даже пришлось отменить концерт во Владикавказе после угроз от местных, посчитавших ее поведение слишком непристойным.

Виктор Жуков
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