В португальском Лиссабоне открылся международный музыкальный конкурс «Евровидение», в котором певица Юлия Самойлова представит Россию. В этом году традиционную красную дорожку заменили на синюю, в цвет океана — главную тему 63-го конкурса песни.
Состязания пройдут под девизом «All Aboard!» («Все на борт!»). Представители всех 43 стран-участников присутствовали на торжественной церемонии открытия музыкального конкурса. Одной из самых первых на дорожку вышла представительница Азербайджана — именно ей предстоит открывать первый полуфинал. Однако этот факт ее не расстроил, передает телеканал 360.
Российская участница Юлия Самойлова призналась, что журналисты больше всего спрашивали о ее композиции и собаке, терьере по кличке Тимошка. По словам главы российской делегации Юрия Аксюты, граждан России в столице Португалии принимают хорошо и доброжелательно, сообщает Nation News.
Отметим, выступления участников «Евровидения» начнутся только во вторник, 8 мая. Второй полуфинал запланирован на 10 мая, в нем выступит Юлия Самойлова. Финал конкурса должен состояться в субботу, 12 мая.
Ранее журналисты европейских СМИ были удивлены тем, как приехавшая с Филиппом Киркоровым на «Евровидение» молдавская группа под названием Doredos «разбрасывается» деньгами. Выступивший продюсером музыкального коллектива певец поселил своих подопечных в президентских «люксах», обеспечив группе роскошный по меркам Португалии образ жизни.