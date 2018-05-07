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07 мая 2018
06 мая 2018
08:22  07 мая 2018 0

Названы самые дешевые иномарки в России

Рейтинг возглавил автомобиль марки Ravon R2Фото: сайт ravon.ru

Автомобиль марки Ravon R2 стал самой дешевой иномаркой в России в этом месяце по данным аналитиков Daily-Motor. Стоимость хэтчбэка с 1,2-литровым мотором и автоматической коробкой передач начинается от 439 тысяч рублей.

Вторую строчку топ-5 самых дешевых иномарок занял переднеприводный седан Datsun on-DO с ценником в 451 тысячу рублей. В базовой комплектации он оснащен двигателем мощностью 85 лошадиных сил и механической трансмиссией, пишет «Ридус». На третьем месте расположился седан Ravon Nexia, который можно приобрести за 449 тысяч рублей. Под капотом этого автомобиля стоит 1,5-литровый двигатель на 106 «лошадей».

В рейтинге также отмечен китайский седан Brilliance H230 с 1,5-литровым мотором и «механикой», авто предлагается за 459,9 тысячи рублей. Замкнул топ-5 еще один «китаец» FAW Oley, передает агентство Nation News. Седан с мотором на 102 лошадиные силы и 5-ступенчатой механической трансмиссией можно купить за 491 тысячу рублей.

Ранее стали известны самые популярные автомобили, которые используют в России в качестве такси. Лидером рейтинга стали машины немецкой марки Volkswagen, сообщало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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