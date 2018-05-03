Названы самые популярные марки авто для такси в России

13:46 03 мая 2018 0

Первое место у немецкого автоконцерна Volkswagen Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Автомобили немецкого автоконцерна Volkswagen стали самыми популярными для использования в качестве такси в России. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили топ-10 самых популярных марок для работы в этом сервисе в нашей стране.

На долю Volkswagen’а пришлось 18% от общего объема купленных автомобилей в 2017 году для услуг такси. Проще говоря, каждая пятая покупаемая в РФ машина для работы в такси — от этого немецкого производителя, сообщает «Федеральное агентство новостей». Второе место в рейтинге заняли автомобили чешской автомобилестроительной компании Skoda (17,9%), а замыкает «тройку» — Hyundai (15,2%). Кроме того, в топ-10 попали KIA (13,3%), Renault (9.5%), Ford (7%), Nissan (4,6%), Toyota (1,7%), Mercedes-Benz (1,6%) и LADA (1,5%). Всего же в прошлом году юридическими лицами в России было приобретено порядка 29 тысяч легковых автомобилей для услуг такси и аренды.

Ранее в Калининграде начался приём заявок на добровольную аккредитацию такси для работы в период чемпионата мира по футболу 2018 года. Претенденты должны иметь такси не старше 5 лет, желтого цвета, иметь экологический класс не ниже 4, «шашечки», фонарь на крыше и информацию внутри салона, отмечало ИА FlashNord.