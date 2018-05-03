{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,00
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 мая 2018
13:46  03 мая 2018 0

Названы самые популярные марки авто для такси в России

Клипарт., такси
Первое место у немецкого автоконцерна VolkswagenФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Автомобили немецкого автоконцерна Volkswagen стали самыми популярными для использования в качестве такси в России. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили топ-10 самых популярных марок для работы в этом сервисе в нашей стране.

На долю Volkswagen’а пришлось 18% от общего объема купленных автомобилей в 2017 году для услуг такси. Проще говоря, каждая пятая покупаемая в РФ машина для работы в такси — от этого немецкого производителя, сообщает «Федеральное агентство новостей». Второе место в рейтинге заняли автомобили чешской автомобилестроительной компании Skoda (17,9%), а замыкает «тройку» — Hyundai (15,2%). Кроме того, в топ-10 попали KIA (13,3%), Renault (9.5%), Ford (7%), Nissan (4,6%), Toyota (1,7%), Mercedes-Benz (1,6%) и LADA (1,5%). Всего же в прошлом году юридическими лицами в России было приобретено порядка 29 тысяч легковых автомобилей для услуг такси и аренды.

Ранее в Калининграде начался приём заявок на добровольную аккредитацию такси для работы в период чемпионата мира по футболу 2018 года. Претенденты должны иметь такси не старше 5 лет, желтого цвета, иметь экологический класс не ниже 4, «шашечки», фонарь на крыше и информацию внутри салона, отмечало ИА FlashNord.

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров