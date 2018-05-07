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07 мая 2018
06 мая 2018
08:51  07 мая 2018 1

Макрон заявил, что политика Трампа грозит миру войной

Макрон Эммануэль, макрон эммануэль
Причиной конфликта может стать разрыв ядерного соглашения между Ираном и СШАФото: Личная страница Эммануэля Макрона в Instagram

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что политика американского лидера Дональда Трампа может привести к вооруженному конфликту с Ираном. Об этом Макрон заявил после сообщения об отказе хозяина Белого дома от ядерной сделки с Тегераном.

Французский лидер выразил обеспокоенность возможностью разрыва ядерного соглашения между Белым домом и Ираном. «Это означает, что мы откроем ящик Пандоры, может быть война», — цитирует телеканал 360 французского президента. В то же время Макрон выразил уверенность в том, что Трамп не стремится разжечь вооруженный конфликт.

Отмечается, что президент США неоднократно говорил о желании Вашингтона выйти из ядерного соглашения с Тегераном. Как сообщает «Федеральное агентство новостей», окончательное решение Трампа может быть оглашено в ближайшее время.

Иван Шестак
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