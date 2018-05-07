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Главные новости Курганской области
13:08  07 мая 2018 0

Скандальная курганская династия ослабила позиции в ЛДПР

Единая Россия - круглый стол медицина Курган , александров михаил
Михаил Александров выбыл из состава координационного совета курганских либерал-демократовФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганском региональном отделении ЛДПР прошли перевыборы. Как стало известно «URA.RU», состав координационного совета кардинально поменялся: из него выбыл экс-депутат областной Думы Михаил Александров и ряд лояльных ему членов, но остался его сын Юрий Александров.

В новый состав координационного совета вошли депутаты разного уровня и координаторы местных отделений партии. Координатором регионального отделения ЛДПР вновь избран Юрий Ярушин, впервые он стал лидером либерал-демократов Зауралья в 2016 году.

Врачебно-политическая династия Александровых широко известна в Кургане. Экс-депутат облдумы и бывший координатор регионального отделения ЛДПР Михаил Александров в 2017 году возглавлял ОГУП «Курорты Зауралья», тогда же его деятельностью заинтересовались силовики: было возбуждено уголовное дело, после чего в курортном объединении поменяли руководство. Старший сын Юрий Александров возглавляет курганскую поликлинику, является депутатом оболдумы и руководителем фракции ЛДПР, младший сын — Сергей Александров, временно возглавлял поликлинику №4, пробовал силы на выборах в гордуму, состоит в партии ЛДПР.

Анна Бояркина
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