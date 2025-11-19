Курганцам рассказали, когда откроется второй ресторан крупной сети

В Кургане в декабре появится новый ресторан «Бургер Кинг» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане скоро откроется второй ресторан сети «Бургер Кинг». Новое заведение начнет работу в декабре на первом этаже ТРЦ «Стрекоза» со стороны улицы Мальцева. Об этом сообщили представители торгово-развлекательного центра в своей группе.

«1212-й магазин сети Burger King начнет работу в новом пространстве ТРЦ на первом этаже со стороны ул. Мальцева. Открытие состоится уже в декабре», — уточнили в администрации центра.

До этого площади на первом этаже ТЦ использовались под крытую парковку. Теперь здесь появляется новый ресторан, который станет вторым заведением сети «Бургер Кинг» в Кургане.

