Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Курганцам рассказали, когда откроется второй ресторан крупной сети

В Заозерном районе Кургана в декабре появится «Бургер Кинг»
19 ноября 2025 в 15:25
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Кургане в декабре появится новый ресторан «Бургер Кинг»

В Кургане в декабре появится новый ресторан «Бургер Кинг»

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане скоро откроется второй ресторан сети «Бургер Кинг». Новое заведение начнет работу в декабре на первом этаже ТРЦ «Стрекоза» со стороны улицы Мальцева. Об этом сообщили представители торгово-развлекательного центра в своей группе.

«1212-й магазин сети Burger King начнет работу в новом пространстве ТРЦ на первом этаже со стороны ул. Мальцева. Открытие состоится уже в декабре», — уточнили в администрации центра.

До этого площади на первом этаже ТЦ использовались под крытую парковку. Теперь здесь появляется новый ресторан, который станет вторым заведением сети «Бургер Кинг» в Кургане.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало, что заведение разместится в новых помещениях, где предусмотрено окно для обслуживания. Сейчас в ТЦ Заозерного уже работают два ресторана фастфуда — «Додо Пицца» и «Ростикс».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал