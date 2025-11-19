Курганцам рассказали, когда откроется второй ресторан крупной сети
В Кургане в декабре появится новый ресторан «Бургер Кинг»
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане скоро откроется второй ресторан сети «Бургер Кинг». Новое заведение начнет работу в декабре на первом этаже ТРЦ «Стрекоза» со стороны улицы Мальцева. Об этом сообщили представители торгово-развлекательного центра в своей группе.
«1212-й магазин сети Burger King начнет работу в новом пространстве ТРЦ на первом этаже со стороны ул. Мальцева. Открытие состоится уже в декабре», — уточнили в администрации центра.
До этого площади на первом этаже ТЦ использовались под крытую парковку. Теперь здесь появляется новый ресторан, который станет вторым заведением сети «Бургер Кинг» в Кургане.
Ранее URA.RU писало, что заведение разместится в новых помещениях, где предусмотрено окно для обслуживания. Сейчас в ТЦ Заозерного уже работают два ресторана фастфуда — «Додо Пицца» и «Ростикс».
