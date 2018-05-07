{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,20
Динамика за 2 недели
Евро 75,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 мая 2018
06 мая 2018
05 мая 2018
04 мая 2018
Главные новости Курганской области
13:16  07 мая 2018 0

В Кургане вода в домах тысяч жителей оказалась непригодной для питья

Разное. Курган, вода из крана
Вода в домах курганцев не прошла лабораторную проверкуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

У жителей района Шевелевка в Кургане из кранов идет вода, которую нельзя пить. К такому выводу пришли специалисты АО «Водный Союз», обследовав сети водоснабжения по заявке курганцев.

С проблемой столкнулись жители домов по адресам: ул. Карельцева, 84, 90, 90 корпус 1, 117, 119, 115, ул. 7-я Больничная, 36, 38, 38а, 38б, 38в и ул. Криволапова, 7, 10, 12, 13. Воду плохого качества нашли также в детском саду №137 «Алиса» по адресу ул. Карельцева, 117а и физкультурно-оздоровительном комплексе на ул. 7-я Больничная, 40. Лабораторные исследования показали, что вода не соответствует нормам СанПиН и пригодна только для технических нужд.

7 мая специалисты обследуют подвальные помещения домов на наличие врезок из системы отопления в водопровод. Это потребует отключения холодного водоснабжения — для жителей организуют подвоз воды. График отключения можно узнать по телефонам диспетчерской службы «Водного Союза»: (3522) 46-11-73 и 46-60-30. «О результатах лабораторных анализов воды после выявления причины ее несоответствия нормам будет сообщено дополнительно», — уточнили в пресс-службе компании.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров