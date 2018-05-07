В Кургане вода в домах тысяч жителей оказалась непригодной для питья

У жителей района Шевелевка в Кургане из кранов идет вода, которую нельзя пить. К такому выводу пришли специалисты АО «Водный Союз», обследовав сети водоснабжения по заявке курганцев.
С проблемой столкнулись жители домов по адресам: ул. Карельцева, 84, 90, 90 корпус 1, 117, 119, 115, ул. 7-я Больничная, 36, 38, 38а, 38б, 38в и ул. Криволапова, 7, 10, 12, 13. Воду плохого качества нашли также в детском саду №137 «Алиса» по адресу ул. Карельцева, 117а и физкультурно-оздоровительном комплексе на ул. 7-я Больничная, 40. Лабораторные исследования показали, что вода не соответствует нормам СанПиН и пригодна только для технических нужд.
7 мая специалисты обследуют подвальные помещения домов на наличие врезок из системы отопления в водопровод. Это потребует отключения холодного водоснабжения — для жителей организуют подвоз воды. График отключения можно узнать по телефонам диспетчерской службы «Водного Союза»: (3522) 46-11-73 и 46-60-30. «О результатах лабораторных анализов воды после выявления причины ее несоответствия нормам будет сообщено дополнительно», — уточнили в пресс-службе компании.