12:54 07 мая 2018 1

Начинается четвертый срок Владимира Путина Фото: Антон Белицкий © URA.RU

7 мая в 12:00 по московскому времени начнется торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. Она будет проходить в Большом Кремлевском дворце. Это станет началом его четвертого президентского срока. После инаугурации глава государства получит право находиться на этом посту еще шесть лет — до 7 мая 2024 года. Напомним, 18 марта 56,4 миллиона россиян проголосовали за то, чтобы он в очередной раз стал лидером страны. «URA.RU» ведет онлайн трансляцию с церемонии инаугурации.