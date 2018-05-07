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07 мая 2018
14:03  07 мая 2018 3

На Украине устроили истерику из-за поездки школьников в Крым

Коктебель, клипарт, скала золотые ворота, природа крыма
В Крыму отдохнули учащиеся Ришельевского лицея из ОдессыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украинская журналистка Екатерина Маденс возмутилась отдыхом одесских школьников. Учащиеся Ришельевского лицея посетили Крым. Свои претензии женщина опубликовала на личной странице в Facebook.

«Я, конечно, все понимаю. Но что делает Ришельевский лицей в оккупированном Крыму? Родители вообще о безопасности своих детей не думают? Они вообще хоть о чем-то думают?», — цитирует RT Маденс. К своей публикации журналистка прикрепила скриншоты из группы «Туристический кружок в Ришельевском лицее», где были опубликованы фотографии учащихся на вершине Роман-Кош и склонах Чатыр-Дага.

Комментаторы сообщения Маденс разделились. Одни утверждали, что ситуация «отвратительная» и «однозначно непатриотичная». Другие указали, что эту поездку организовали родители школьников и взрослые сами вправе решать, где отдыхать их детям, а куда им не ездить. Некоторые из комментаторов задались вопросом, почему «Крым украинский, а ездить в него нельзя», уточнил телеканал 360.

Ранее министерство инфраструктуры Украины опубликовало предложение закрыть российским судам возможность входа во внутренние воды страны. Предложение было размещено на официальном сайте ведомства, пишет «Национальная служба новостей». По данным министерства, инициативу направят в Совет национальной безопасности и обороны.

Иван Шестак
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