В социальных сетях шутят над фотографией, на которой запечатлена депутат Госдумы Наталья Поклонская у входа в Андреевский зал перед инаугурацией президента России Владимира Путина. В кадре она стоит в «гордом одиночестве», опираясь на стену.
Одни пользователи Twitter предположили, что Поклонская в такой позе ожидает неких «импозантных мужчин». Другие, напротив, посчитали, что своим серьезным видом депутат отталкивает от себя лиц противоположного пола. «Побаиваются ее мужички!» — высказались они.
Инаугурация президента началась 7 мая в 12:00 по московскому времени. После нее Владимир Путин получит право находиться на этом посту еще шесть лет — до 7 мая 2024 года. «URA.RU» ведет онлайн-трансляцию с торжественной церемонии.