Конфликт двух курганских бизнесменов закончился уголовным делом

В отношении вице-президента Курганской торгово-промышленной палаты Ирины Пашковой возбуждено уголовное дело за применение насилия против сотрудника полиции. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе регионального управления СКР.
Как ранее сообщало агентство, 4 мая во время проведения выемки документов в ТПП Пашкова уронила пачку бумаг под стол, а затем ударила сотрудника, наклонившегося за документами, локтем в лицо. Факт нападения был зафиксирован. Пашковой, которой якобы стало плохо, вызвали скорую помощь. По данным источника «URA.RU», она по-прежнему находится в больнице.
Конфликт в торгово-промышленной палате, напомним, возник между действующим президентом Евгением Сочневым и избранным на место руководителя Ильей Назаренко. Обыск в ТПП проводился по подозрению Сочнева и Пашковой в мошенничестве. Как ранее заявлял Назаренко, принадлежащий палате автомобиль Toyota Land Cruiser Prada был продан по заниженной цене.