Президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле российского производства. Ранее глава РФ использовал автомобили Mercedes.
Вероятнее всего, сейчас речь идет о лимузине проекта «Кортеж», передает RT. Узнать машину можно по большой серебряной раме на переднем капоте. Снимки и видео, опубликованные СМИ, активно обсуждаются в социальных сетях.
Ранее появились сведения, что организаторы инаугурации, несмотря на готовность лимузина проекта «Кортеж» «выйти в свет», решили не задействовать этот автомобиль во время церемонии принятия присяги российским лидером. Однако позже в Кремле опровергли эту информацию, писала «Национальная служба новостей».
Торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента России в Большом Кремлевском дворце началась в 12:00 по московскому времени. Глава государства получил право находиться на этом посту еще шесть лет — до 7 мая 2024 года. «URA.RU» ведет онлайн-трансляцию с церемонии.