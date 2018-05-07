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07 мая 2018
15:01  07 мая 2018 5

В Сети обсуждают роскошный лимузин Путина. ФОТО, ВИДЕО

Лимузин «вышел в свет»Фото: Drom.ru
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле российского производства. Ранее глава РФ использовал автомобили Mercedes.

Вероятнее всего, сейчас речь идет о лимузине проекта «Кортеж», передает RT. Узнать машину можно по большой серебряной раме на переднем капоте. Снимки и видео, опубликованные СМИ, активно обсуждаются в социальных сетях.

Ранее появились сведения, что организаторы инаугурации, несмотря на готовность лимузина проекта «Кортеж» «выйти в свет», решили не задействовать этот автомобиль во время церемонии принятия присяги российским лидером. Однако позже в Кремле опровергли эту информацию, писала «Национальная служба новостей».

Фото: скриншот трансляции Первого канала

Торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента России в Большом Кремлевском дворце началась в 12:00 по московскому времени. Глава государства получил право находиться на этом посту еще шесть лет — до 7 мая 2024 года. «URA.RU» ведет онлайн-трансляцию с церемонии.

Фото: скриншот трансляции Первого канала

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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